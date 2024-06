Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann sich mit einem Sieg am Mittwoch (18 Uhr) in Stuttgart gegen Ungarn vorzeitig für das Achtelfinale der Europameisterschaft im eigenen Land qualifizieren. Einen Tag vor der Partie gegen die unbequemen Magyaren reiste das Team vom Trainingscamp in Herzogenaurach in die Stadt am Neckar.

Nagelsmann steht jeder der 26 Akteure des Kaders zur Verfügung. „Alle sind fit“, sagte der Bundestrainer. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Deutschen mit den selben elf Spielern starten, die beim 5:1 gegen die Schotten begannen. Mehr lesen Sie hier.