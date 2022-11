Seit 1956 gibt es das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Beide Rivalen duellierten sich in der Bundes-, der Zweiten sowie der Dritten Liga. Das letzte Aufeinandertreffen gewann der FCK mit 1:0. Dominik Schad erzielte im Februar 2019 den Siegtreffer. Wer trifft am Dienstag? Fallen überhaupt Tore? Für FCK-Trainer Dirk Schuster wird es eine besondere Party. Er spielte von 1991 bis 1997 beim KSC. Schuster hat seinen Hauptwohnsitz immer noch in Karlsruhe. Der Verteidiger spielte sogar eine Saison lang mit FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mannschaft beim KSC. Die Vergangenheit aber zählt vor den über 40.000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion nicht. Nur das Jetzt. Und das rückt den FCK in einer Favoritenrolle. Lautern ist Siebter (23 Punkte), Karlsruhe Zehnter (17).

