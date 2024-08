Am Badestrand des Binsfeldsees ist in den vergangenen Tagen eine erhöhte Konzentration an Bakterien nachgewiesen worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei der Grenzwert der sogenannten intestinale Enterokokken überschritten worden.

Das Baden im Binsfeldsee sei weiterhin gestattet, allerdings könnten die Bakterien Darmerkrankungen und Harnwegsinfektionen auslösen, erklärt die Verwaltung. 2404 Enterokokken pro 100 Millilitern Wasser sind laut den am Freitag vorliegenden Ergebnissen des Gesundheitsamts gemessen worden – und damit mehr als der „Maßnahmenwert“ von 700 Enterokokken pro 100 Milliliter. „Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich die erhöhte Anzahl der intestinalen Enterokokken im Seewasser negativ auf die Gesundheit der Badenden auswirkt“, heißt es aus dem Rathaus. Grund für die erhöhte Anzahl der Bakterien sei möglicherweise das Starkregenereignis kurz vor der Probenentnahme. Die Wasserqualität werde durch das Gesundheitsamt weiter kontrolliert und die Bevölkerung über die Ergebnisse der Nachuntersuchung informiert. Sollten die Werte weiterhin den Grenzwert überschreiten, könne „ein zeitweiliges Badeverbot nicht ausgeschlossen werden“.