Die Bakterien in unserem Verdauungstrakt kommunizieren mit dem Gehirn und steuern Heißhunger und Vorlieben – auch wenn es die Gesundheit ruiniert. Wer viele Zuckerfresser in seinem Verdauungstrakt hat, der wird auch mehr Heißhunger auf Süßes haben; das Gleiche gilt für fettliebende Untermieter. Manche Bakterienarten versorgen sich mit dem Nötigen, indem sie spezielle Darmzellen auf einer Art Zuckerfarm züchten und melken. Doch der Mensch ist dem Gewusel in seinem Bauch nicht hilflos ausgeliefert. Letztlich geht es darum, das Gleichgewicht im Darm zugunsten gesunder Bakterien zu verschieben, etwa mit faserigem Gemüse, damit sich auch die Gelüste ändern.