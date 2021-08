Paukenschlag beim TuS Dansenberg: Der Handall-Drittligist hat sich wenige Wochen vor dem Start in die neue Saison von seinem Cheftrainer Steffen Ecker getrennt. Nachfolger wird Kai Christmann (SG Saulheim), der bei den Westpfälzern bereits von 2009 bis 2015 das Kommando hatte. Ecker hatte die Mannschaft vor zwei Jahren übernommen und in seiner ersten Saison als Cheftrainer in der Dritten Bundesliga Süd auf den dritten Platz geführt. Bis zum vorzeitigen pandemiebedingten Abbruch der letzten Saison grüßten die Westpfälzer mit drei Siegen aus drei Spielen von der Tabellenspitze. In der Aufstiegsrunde kam die Mannschaft über die Gruppenphase nicht hinaus, was Ecker nun Wochen später zum Verhängnis wurde.