In Echtzeit ist der Polizei am Sonntag ab 23.30 Uhr ein Einbruch geschildert worden: Zwei diebische Gestalten machten sich da am abgelegenen Vereinshaus der Modellflieger in Gommersheim (Südliche Weinstraße) zu schaffen. Womit sie nicht rechneten: Ein Vereinsmitglied warf vor dem Schlafen wohl noch einmal einen Blick auf die Bilder der Überwachungskameras. So beobachtete der Mann live den gesamten Tathergang und schilderte ihn den Beamten. Als die Täter dann mit einem Auto Richtung Haßloch abhauen wollten, warteten die Beamten bereits auf die verblüfften Einbrecher. Der 22-Jährige aus der Verbandsgemeinde Dudenhofen und sein gleichaltriger Mitstreiter aus dem Bereich Hockenheim haben einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Das Diebesgut: Brennholz, das sie bis unters Dach in ihrem Auto gestapelt hatten. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme durften sie die gesamte Ladung wieder an den Tatort zurückbringen – unter den strengen Augen der Polizisten.