Das waren die verrücktesten 31 Sekunden im Fußballer-Leben des 38-jährigen Luca Modric: Zuerst verschoss der kroatische Kapitän im entscheidenden Gruppenspiel gegen Italien einen Elfmeter, dann versenkte er den Ball im nächsten Angriff im Netz zum 1:0 (55.). Das hätte dem zuvor sieglosen WM-Dritten gereicht, um doch noch das Achtelfinale zu erreichen. Italien hätte darauf hoffen müssen, mit drei Punkten als einer der vier besten Gruppendritten weiterzukommen.

Doch darauf wollte die „Squadra Azzuri“ nicht bauen. Bis zum Ende rannten die Italiener an und belohnten sich in der achten Minute der Nachspielzeit. Mattia Zaccagni zirkelte den Ball gekonnt ins Netz zum Ausgleich und zu Platz zwei in der Gruppe B. Gegner im Achtelfinale ist die Schweiz.

Nun müssen die Kroaten darauf hoffen, dass ihre zwei Punkte auch noch fürs Weiterkommen reichen. Das hängt von den Ergebnissen der Gruppen C und F ab. Spanien stand schon vorher als Gruppensieger fest, ließ trotz Komplett-Rotation gegen Albanien nichts anbringen und siegte mit 1:0.