Daniel Salm ist zum neuen Verbandsbürgermeister in Edenkoben gewählt worden. Dem FWG-Kandidaten aus Freimersheim haben bei der Stichwahl am Sonntagabend 62 Prozent der Wähler ihr Vertrauen geschenkt. Mitbewerber Eberhard Frankmann (CDU) aus Maikammer erhielt 37 Prozent der Stimmen. Schon im ersten Wahlgang Mitte Januar hatte Salm die Nase vorne. Dem 38-Jährigen ist somit der Sprung an die Spitze der Verwaltung gelungen, der er bereits seit 2014 als Beigeordneter angehört. Salm ist zudem seit 2009 Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde. Er übernimmt das Amt von Olaf Gouasé. Der Christdemokrat wird sich im Sommer nach 28 Jahren in den Ruhestand verabschieden. 41 Prozent der rund 16.500 Wahlberechtigten haben bei der Entscheidung mitgewirkt.