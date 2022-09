Anfang Oktober fahren in der Pfalz Dampfzüge, in denen Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gelten. Star ist dabei die Lok 23 058, die früher einmal in Kaiserslautern stationiert war.

Anlass für die Dampfzugfahrten vom 1. Oktober bis zum 5. Oktober ist das Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“. Dampfzüge fahren aus diesem Anlass unter anderem von Ludwigshafen über Neustadt nach Kaiserslautern und von Neustadt nach Landau und Bad Dürkheim. Am Mittwoch, 5. Oktober, ersetzt ein Dampfzug mit veränderter Fahrzeit den regulären Bundenthaler von Neustadt nach Bundenthal im Dahner Felsenland. Weitere Informationen zu den Dampfzügen finden Sie hier und hier.