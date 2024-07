Der Bezirksrat von Saarbrücken West hat den Rechtspopulisten Werner Schwaben mit klarer Mehrheit zum ersten Beigeordneten gewählt – mit mehreren Stimmen aus der SPD- oder der CDU-Fraktion. Im Nachhinein will’s keiner gewesen sein. Einige lügen auf jeden Fall. Die Ministerpräsidentin und ihr Vorgänger sind bestürzt. Was der AfD-Vizebürgermeister Werner Schwaben sagt, was der mit AfD-Stimmen gewählte Bürgermeister Hans-Jürgen Altes sagt und was nun passieren soll, das erfahren Sie hier.