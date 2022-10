Die Energiepreise steigen, Lebensmittel werden teurer, der nächste Urlaub ist schon gestrichen und trotzdem ist am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig. In der neuen Serie „Sparen mit der RHEINPFALZ“ wollen wir unseren Lesern Tipps und Hinweise geben, wie sie den ein oder anderen Euro in der Geldbörse behalten können. Ob beim Familienausflug, im Supermarkt, bei der Haussanierung oder beim Immobilienkauf – die Redakteurinnen und Redakteure unserer Zeitung sind für Sie auf der Suche nach Einsparpotenzialen. Hier geht es zur Webseite, wo wir alle Artikel gesammelt haben.