Das Team aus Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüssler hat auf den 500 Metern die Silbermedaille geholt. In einem starken Teilnehmerfeld konnte sich Deutschland teilweise auf den ersten Platz setzen, der Kajak-Vierer aus Neuseeland konnte aber noch vorbeiziehen und sich so die Goldmedaille sichern. Das Duo Peter Kretschmer und Tim Hecker hat im Canadier Zweier über 500 Meter keine Medaille geholt. Sie landeten in einem engen Rennen auf dem fünften Platz.