Die Daimler AG und Daimler Truck AG beteiligen ihre Beschäftigen am erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 mit einer Rekord-Ergebnisbeteiligung. Wie beide Konzerne am Mittwoch gemeinsam mitteilten, haben Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat beschlossen, den Beschäftigten eine Prämie von bis zu 6000 Euro auszuzahlen. Diese werde mit dem Februar-Entgelt 2022 an die insgesamt rund 125.000 anspruchsberechtigten Tarifbeschäftigten in Deutschland ausgezahlt. Im südpfälzischen Wörth beschäftigt Daimler Truck im weltgrößten Lkw-Werk rund 10.000 Mitarbeiter.

Auch wenn die finanziellen Ergebnisse des Jahres noch nicht vorlägen, wolle sich das Unternehmen damit für die „hervorragende Arbeit und Flexibilität der Beschäftigten bedanken – in einem Jahr, das erneut von der Corona-Pandemie und schwierigen Rahmenbedingungen geprägt gewesen sei.

Daimler Truck seit Dezember eigenständig

Seit Dezember gehen Daimler Trucks & Buses und die Pkw und Vans von Mercedes-Benz nach gut 125 Jahren gemeinsamer Firmengeschichte getrennte Wege. “Dass dieses Mammut-Projekt inmitten einer weltweiten Pandemie gelingen konnte, lag maßgeblich am Einsatz unserer Beschäftigten und ist eine wahre Teamleistung“, sagte Jürgen Hartwig, Vorstand für Personal der Daimler Truck AG.

Bei Daimler gibt es seit 1997 eine Ergebnisbeteiligung für die Tarifbeschäftigten. Im vergangenen Jahr hatten sich die Konzernführung und der Gesamtbetriebsrat von Daimler auf einen Bonus von 500 Euro geeinigt. Zudem gab es einen Corona-Bonus von bis zu 1000 Euro.