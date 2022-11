Bis Ende 2026 will Daimler Truck den Lieferverkehr in das weltweit größte Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth elektrifizieren.

Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, ist im Zuge dessen auch der Aufbau einer werkseigenen Ladeinfrastruktur in Wörth geplant, die sowohl Lieferanten als auch unternehmenseigenen Fahrzeugen zur Verfügung stehen soll. Die rund 50 Ladesäulen sind an Schlüsselstellen für den Anlieferverkehr in unmittelbarer Nähe zur Produktion im Wörther Werk geplant. Die Zeit, in der die Fracht eines E-Lkw entladen wird, soll künftig dazu genutzt werden, die Batterie des Fahrzeugs wieder aufzuladen. Mehrere Spediteure werden Teil der Pilotphase sein, die 2023 in die Umsetzung gehen soll, kündigte das Unternehmen an.

Daimler Truck beteiligt sich außerdem am Projekt „Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr“. Dabei sollen an vier Standorten in Deutschland je zwei Hochleistungsladepunkte aufgebaut und im Praxiseinsatz getestet werden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.