Der Lkw- und Busbauer Daimler Truck will in Halberstadt (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt ein Logistikwerk aufbauen.

Das gab die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt am Donnerstag bekannt. Details sollen der Öffentlichkeit erst am 13. Januar vorgestellt werden. Zu Einzelheiten des Engagements des Nutzfahrzeugherstellers mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wollte die IMG nicht äußern. Laut einer Daimler-Sprecherin haben die Pläne keine Auswirkungen auf das Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth.

Im Dezember 2021 hatte der ehemalige Daimler-Konzern das Geschäft mit Lastwagen und Bussen abgespalten und die Anteile an Daimler Truck großteils an die eigenen Aktionäre verteilt. Daimler Truck ist inzwischen im deutschen Leitindex Dax gelistet. In Wörth betreibt der Nutzfahrzeughersteller das weltweit größte Lkw-Werk mit derzeit rund 10.300 Mitarbeitern.