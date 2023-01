Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat 2022 deutlich mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Der Konzernabsatz stieg um 14,2 Prozent auf 520.000 Einheiten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Erschwert wurde das Geschäft durch andauernde Engpässe in den Zulieferketten.

Die Ursachen für die gestörten Lieferketten sind vielfältig: Chip-Mangel, Lockdowns in China, fehlende Lkw-Fahrer, coronabedingte Krankheitsausfälle, der Krieg in der Ukraine.

Zuwächse auch im Bus-Geschäft

Der Absatz der Lkw-Marke Mercedes-Benz, die Fahrzeuge in Europa, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten vertreibt, stieg laut Daimler Truck um rund 18 Prozent. Mehr als 166.000 Fahrzeuge wurden davon demnach verkauft. Darunter auch die Lkw aus dem südpfälzischen Wörth, wo der Nutzfahrzeughersteller das weltweit größte Lkw-Werk mit rund 10.300 Mitarbeitern betreibt. Zahlen zu den einzelnen Standorten sowie eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 will das Unternehmen am 10. März nennen.

Zulegen konnte im vergangenen Jahr auch das schwer gebeutelte Bus-Segment. Während der Corona-Krise war insbesondere das Geschäft mit Reisebussen eingebrochen. 2022 steigerte das Unternehmen den Absatz im Bus-Segment um 28 Prozent auf 24.000 Einheiten. Auch die Lkw-Geschäfte in Nordamerika und Asien nahmen zu.

„Wir haben unser erstes Jahr als eigenständiges Unternehmen mit einem erwartet starken Absatzergebnis abgeschlossen, das unsere starke Position auf dem Markt unterstreicht“, sagte Konzernchef Martin Daum am Donnerstag. Daimler Truck ist seit Dezember 2021 eigenständig, die Lkw- und Bus-Sparte agiert seither unabhängig.