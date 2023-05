Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat in den ersten drei Monaten des Jahres sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis kräftig gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit, und bestätigte damit vorläufige Zahlen vom 24. April. Der Erfolg sei getragen von der Stabilisierung der globalen Lieferketten gegenüber dem Vorjahresquartal, einer hohen Nachfrage sowie einem Anstieg des Absatzvolumens.

Der Konzernumsatz stieg deutlich um 25 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Der Gewinn konnte nahezu verdreifacht werden auf 795 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es nur 275 Millionen Euro gewesen. Insgesamt konnte Daimler Truck in den ersten drei Monaten des Jahres 125.172 Fahrzeuge verkaufen – ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau.

Auch der Ausblick ist positiv: „Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten“, teilte Finanzchef Jochen Goetz am Dienstag mit.