Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck streicht in Brasilien 3600 Stellen. Die wirtschaftliche Situation sei nicht zufriedenstellend, heißt es vonseiten des Unternehmens.

„Ein Drittel der Belegschaft“ in dem südamerikanischen Land sei von Sparmaßnahmen wegen wirtschaftlicher Problemen betroffen, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Unternehmens am Mittwoch. 2200 Betroffene sind demnach festangestellte Mitarbeiter im Mercedes-Benz-Werk in São Bernardo do Campo. Außerdem werden die Verträge von 1400 Zeitarbeitern nicht verlängert. „Die Wirtschaftlichkeit (des Werkes) ist nicht zufriedenstellend“, begründete der Sprecher die Personalmaßnahme.

In São Paolo werden Lkw zusammengebaut

Das 1956 eröffnete Werk in der Nähe der Metropole São Paolo ist die größte Fertigungsstätte von Daimler Truck außerhalb von Deutschland. Der Hersteller baut dort Lkw zusammen und stellt Motoren und Fahrgestelle für Busse her.

Die Marke Mercedes-Benz verkaufte im ersten Halbjahr 2022 weltweit 72.600 Nutzfahrzeuge, ein leichter Anstieg im Jahresvergleich. Der Mutterkonzern Daimler Truck erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres in Lateinamerika einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro. 1,4 Milliarden Euro davon entfielen auf Mercedes-Benz. Im südpfälzischen Wörth betreibt Daimler Truck das größte Lkw-Werk der Welt mit rund 10.800 Mitarbeitern.

