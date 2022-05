Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck ist positiv in sein erstes Jahr als eigenständiges Unternehmen gestartet. Wie der Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte, konnten Absatz und Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahreswert deutlich gesteigert werden. Der Absatz stieg um 8 Prozent auf 109.000 Einheiten, der Umsatz um 17 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, der bereinigte Betriebsgewinn um 11 Prozent auf 651 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem deutlichen Umsatzanstieg.

Krieg in der Ukraine

Probleme bereiten Daimler Truck nach wie vor die weltweiten Chip-Engpässe sowie der Krieg in der Ukraine. Am 27. Februar hatte der Konzern beschlossen, alle Geschäftsaktivitäten in Russland bis auf Weiteres einzustellen. Für das erste Quartal 2022 leitet das Unternehmen daraus einen negativen Einmaleffekt von 170 Millionen Euro ab. Angesichts der starken Nachfrage in anderen Regionen ließ sich das in den betroffenen Märkten verlorene Volumen umverteilen und wurde von anderen Märkten sofort absorbiert, hieß es am Dienstag.

Wörth setzt auf Elektro- und Wasserstoffantriebe

Im größten Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks im südpfälzischen Wörth mit rund 10.800 Mitarbeitern will der Konzern künftig schwerpunktmäßig Fahrzeuge mit Elektro- und Wasserstoffantrieben bauen. Mit dem eActros läuft dort seit Oktober bereits ein schwerer Elektro-Lkw für den Verteilerverkehr in Europa in Serie vom Band. Produktionszahlen nennt das Unternehmen nicht, Daimler-Truck-Chef Martin Daum sprach im März aber von insgesamt „deutlich weniger als 100“. Zum Vergleich: In der Spitze können in Wörth bis zu 470 Lkw gebaut werden – pro Tag.

Aufnahme in den Dax

Der Daimler-Konzern war im vergangenen Jahr aufgespalten worden – bei Mercedes-Benz ist nun das Auto- und Transportergeschäft gebündelt. Daimler Truck führt das frühere Daimler-Lkw-Geschäft. Die Aufnahme in Deutschlands Leitindex Dax erfolgte am 21. März 2022.