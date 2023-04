In den ersten drei Monaten seien die Markterwartungen übertroffen worden, teilte der Nutzfahrzeughersteller in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Laut vorläufigen Zahlen habe das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit bei 1,16 Milliarden Euro gelegen. Analysten hätten im Schnitt nur mit 976 Millionen Euro gerechnet.

Besonders gut lief das Lkw-Geschäft in Nordamerika sowie mit Lastwagen der Marke Mercedes-Benz, wie sie im weltweit größten Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth hergestellt werden. Bei Mercedes-Benz-Lkw lag das bereinigte Ebit mit 440 Millionen Euro um gut 80 Millionen Euro über den Erwartungen. Die vollständigen Quartalszahlen will das im Dax notierte Unternehmen am 9. Mai vorlegen.

