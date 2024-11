Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im abgelaufenen Quartal weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Der Konzernumsatz liegt demnach mit 13,1 Milliarden Euro leicht unter Vorjahresniveau (2023: 13,9 Milliarden Euro). Das bereinigte Konzern-Ebit belief sich im Berichtszeitraum auf 1,19 Milliarden Euro (2023: 1,34 Milliarden Euro).

Das Unternehmen selbst sprach von stabilen Ergebnissen. Während die Performance in Nordamerika weiterhin stark gewesen sei, stehe Mercedes-Benz einem anhaltend schwierigen Marktumfeld in Europa gegenüber, wobei Brasilien einen positiven Beitrag geleistet habe. Die Märkte in Asien seien weiterhin schwach. Daimler Buses erreichte demnach eine Profitabilität auf Rekordniveau.

Prognose unverändert

„Wir sind auf einem guten Weg, ein weiteres solides Jahr für Daimler Truck zu erreichen“, sagte Konzernchefin Karin Radström. „Ein wichtiger Erfolgsfaktor im dritten Quartal war unsere anhaltend starke Leistung in Nordamerika. Die erfolgreichen Turnarounds bei Daimler Buses und in Brasilien zeigen, dass sich die harte Arbeit der letzten Jahre auszahlt. Im Segment Mercedes-Benz Trucks haben wir noch mehr Potenzial und sind entschlossen, unsere Leistung weiter zu steigern.“

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Daimler Truck einen Absatz von 460.000 bis 480.000 Einheiten und einen Umsatz von 53 bis 55 Milliarden Euro.

Im südpfälzischen Wörth betreibt Daimler Truck das mit rund 10.000 Mitarbeitern weltweit größte Lkw-Werk. Wegen der sinkenden Nachfrage in Europa und Asien hat der Konzern im September für das Werk Kurzarbeit eingeführt. Bis Ende Oktober waren etwa 50 Prozent der Beschäftigten für einige Tage in Kurzarbeit. „Für November sehen wir aktuell ein Produktionsprogramm, welches uns ermöglicht, ohne Kurzarbeitstage zu planen“, sagte eine Sprecherin gegenüber der RHEINPFALZ.