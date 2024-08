Schwierige Zeiten für Daimler Truck: Weil die Absatzmärkte in Asien und Europa schwächeln, muss der Lkw- und Busherhersteller sparen. Zwischen April und Juni hat der Konzern mit rund 112.000 Fahrzeugen 15 Prozent weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das Lkw-Montagewerk im südpfälzischen Wörth soll daher ab dem 1. September in Kurzarbeit gehen, teilte der Standortverantwortliche Andreas Bachhofer am Donnerstag mit. Das Mercedes-Benz-Werk ist nach der BASF der zweitgrößte Arbeitgeber in der Pfalz. Die Maßnahme solle je nach Auftragslage flexibel genutzt werden. Geplant ist, dass etwa die Hälfte der rund 10.000 Beschäftigten für einige Tage in Kurzarbeit geht. Laut Konzernchef Martin Daum sind weitere Sparmaßnahmen geplant – darunter ein Einstellungsstopp.

