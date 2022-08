Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal den Umsatz und das Ergebnis stärker erhöht als erwartet. Das hat der Dax-Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitgeteilt. Zugleich hat der Konzern den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. In den Monaten April, Mai und Juni kletterte der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 120.961 Einheiten. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte der Konzern um 15 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro.

„Laufendes Jahr bleibt anspruchsvoll“

Das Unternehmen wolle den positiven Schwung in die zweite Jahreshälfte mitnehmen, sagte Vorstandschef Martin Daum. Das laufende Jahr werde allerdings vor allem wegen anziehender Kosten anspruchsvoll bleiben, ergänzte Finanzchef Jochen Goetz.

Im südpfälzischen Wörth betreibt Daimler das weltweit größte Lkw-Montagewerk mit rund 10.800 Mitarbeitern.