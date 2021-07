Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck will sein Lkw-Motorenwerk in Mannheim künftig auf Batterietechnologien und Hochvoltsysteme fokussieren. Geplant sei der Aufbau eines Pilotprojekts zur Fertigung von Batteriezellen, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Die Ankündigung ist Teil einer Eckpunkte-Vereinbarung zwischen Management und Betriebsrat zur zukünftigen Ausrichtung und Standortsicherung der Werke Mannheim, Gaggenau und Kassel. In alle drei Standorte soll demnach „substanziell“ investiert werden. Sie sollen sich künftig zusätzlich zur bisherigen Fertigung auf unterschiedliche Komponenten elektrifizierter Antriebe spezialisieren.

Qualifizierungsoffensive geplant

Daimler kündigte an, die Beschäftigten mit einer Qualifizierungsoffensive auf die künftigen Aufgaben vorzubereiten. In Mannheim betreibt Daimler mit rund 4800 Mitarbeitern ein Nutzfahrzeug-Motorenwerk mit eigener Gießerei.

Bereits vor einigen Wochen hatte es eine Einigung für das Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth gegeben. Dort sollen neben Trucks mit Verbrennungsmotor künftig auch Fahrzeuge mit Elektro und Brennstoffzellenantrieb montiert werden.