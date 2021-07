Die Daimler AG hilft den Menschen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und weiteren Regionen, die durch die Flutkatastrophe in Not geraten sind. Seit Freitag stellt Daimler hochgeländegängige Mercedes-Benz Sonderfahrzeuge zur Verfügung, um die Rettungsteams im Einsatz zu unterstützen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bereits am Freitagabend starteten demnach erste Unimogs vom Mercedes-Benz Werk Wörth aus in das rheinland-pfälzische Krisengebiet.

Das Unternehmen spendet zudem eine Million Euro direkt an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das Technische Hilfswerk (THW). Das Geld wird vor Ort eingesetzt, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und einen Beitrag zum Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zu leisten. Am Freitag hatte auch der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF angekündigt, eine Million Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe zu spenden.

Daimler stellt zudem Beschäftigte in den Krisengebieten frei, die selbst betroffen sind oder sich beim Technischen Hilfswerk und den freiwilligen Feuerwehren engagieren.