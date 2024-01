Reifen, Bälle und Bänder sowie im Mehrkampf – die Formation des TV Dahn hat bei den Deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Zu den drei Goldmedaillen gesellt sich nun eine weitere Auszeichnung: Das Team um Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux, Malena Trapp und Maxima Bachmeyer ist am Dienstagabend in Mainz als rheinland-pfälzische Mannschaft des Jahres geehrt worden. Bei der Kombination aus Zuschauer- und Juryvotum des Landessportbunds kamen die Dahnerinnen auf 37,72 Prozent der Stimmen.

Zum dritten Mal in Folge ist Kanutin Ricarda Funk zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Auf Rang zwei kam Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer vom AV 03 Speyer, Dritte wurde Bahnradfahrerin Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach.

Den Titel „Sportler des Jahres“ darf Trampolinspringer Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach tragen, der mit Synchronpartner Caio Lauxtermann aus Cottbus seinen zweiten WM-Titel gewann. Auf dem Treppchen landeten zudem Speerwerfer Julian Weber und Dartsspieler Gabriel Clemens, der aus dem Saarland kommt, bei der WM 2023 das Halbfinale erreichte und auf dem Meldebogen des DV Kaiserslautern steht.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Sportler

1. Fabian Vogel (MTV Bad Kreuznach) 34,76 Prozent

2. Julian Weber (USC Mainz) 33,78 Prozent

3. Gabriel Clemens (DV Kaiserslautern) 31,46 Prozent

Sportlerinnen

1. Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) 38,45 Prozent

2. Lisa Marie Schweizer (AV 03 Speyer) 31,23 Prozent

3. Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach) 30,32 Prozent

Teams

1. TV Dahn (Rhythmische Sportgymnastik) 37,72 Prozent

2. Urs Breitenberger & Cedric Kaufmann (Deaf-Tennis) 31,56 Prozent

3. ASV Mainz 88 (Ringen) 30,72 Prozent