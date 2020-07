Am Freitagabend hat der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen geschätzten Schaden von etwa 500.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat, ist bei dem Feuer keine Person verletzt worden, da zum besagten Zeitpunkt niemand im Gebäude gewesen war. Anwohner haben demnach den Brand in der Altlußheimer Straße gegen 20.50 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Hockenheim, Neulußheim und Altlußheim haben ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern können. Der Dachstuhl sei völlig ausgebrannt, drei Wohnungen im Gebäude sowie ein im Erdgeschoss befindlicher Kindergarten seien nicht mehr bewohn- beziehungsweise nutzbar. Die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehr sei mit 57 Einsatzkräften vor Ort gewesen.