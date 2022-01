In der Jungholzstraße in Germersheim ist am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizei brachten sich circa 30 Bewohner des Mehrfamilienhauses selbst in Sicherheit oder wurden von den Rettungskräften ins Freie gebracht. Sie blieben offenbar unverletzt. Die Brandursache sei noch unklar. Möglicherweise habe ein defekter Wasserboiler in einer Dachgeschosswohnung das Feuer ausgelöst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stehe noch nicht fest. Die Löscharbeiten sollen noch bis in den Morgen hin andauern. Es könne im Bereich der Sondernheimer Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen.