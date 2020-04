[Aktualisiert 18.49 Uhr] Im Grünstadter Stadtteil Sausenheim hat am Karsamstag der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Bärenbrunnenstraße gebrannt. Nach RHEINPFALZ-Informationen wohnen zwei Personen in der unter dem Dachstuhl liegenden Wohnung. Beide blieben unverletzt. Insgesamt leben zwölf Personen in dem Haus, alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Zweite Drehleiter angefordert

Der Brand wurde um 17.16 Uhr gemeldet, die Feuerwehr Grünstadt rückte daraufhin mit 40 Leuten und acht Fahrzeugen aus. Gegen 18 Uhr kam zusätzlich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland mit einer zweiten Drehleiter, sechs Personen und zwei Fahrzeugen zum Einsatzort.

Betroffene kommen bei Verwandten unter

Wie vor Ort zu erfahren war, handelt es sich bei der betroffenen Wohnung um eine Maisonette-Wohnung, deren Decke so gut isoliert ist, dass der Wohnbereich trotz des Feuers rauchfrei geblieben ist. Die beiden Bewohner kommen bei Verwandten unter.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar.