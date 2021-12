[Aktualisiert 29.12.21]Bei einem Mehrfamilienhaus in der Eppelheimer Blumenstraße hat am Dienstagabend der Dachstuhl gebrannt. Laut Polizeibericht wurde das Feuer gegen 20.30 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet. Die acht Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Sie blieben unverletzt. Durch das Feuer und Löschwasser wurden drei Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. An den Löscharbeiten beteiligt waren die Feuerwehren aus Eppelheim, Plankstadt und Schwetzingen.