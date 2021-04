Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist in der Nacht zum Samstag bei einem Dachstuhlbrand in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers, das im zweiten Obergeschoss ausgebrochen war, ist noch unbekannt. Laut Feuerwehr fraßen die Flammen sich durch die Decke des obersten Stockwerks in den Dachstuhl. Da das Haus gerade renoviert wird, wohnt derzeit niemand darin. Die rund 50 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausbreitet. Alarmiert wurde die Zweibrücker Feuerwehr gegen 23.30 Uhr, abgeschlossen waren die Arbeitengegen 4 Uhr. Danach hat das Technische Hilfswerk das Haus verschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.