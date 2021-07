Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr am Donnerstag mit den Löscharbeiten an einem Wohnhaus im Stutenseer Ortsteil Blankenloch beschäftigt, an dem am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen war.

Der um 20.24 Uhr gemeldete Brand war nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei im Dachstuhl ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses hätten Knallgeräusche und Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin festgestellt, dass der Dachstuhl brenne, schreibt die Polizei. Ihre Versuche, den Brand selbst zu löschen, seien erfolglos gewesen; bei dem Versuch habe ein Bewohner leichte Verletzungen durch Rauchgas erlitten. Alle Menschen hätten aus dem Haus fliehen können, heißt es weiter. Die Feuerwehr konnte die anderen Gebäude um das Haus vor den Flammen schützen, der Dachstuhl und das obere Stockwerk wurden allerdings schwer beschädigt. Wie groß der finanzielle Schaden ist, ist laut Polizei noch nicht absehbar. Die Bewohner müssen vorerst woanders unterkommen.

Die genaue Brandursache wird noch ermittelt, nach Einschätzung der Polizei handelt es sich um einen technischen Defekt.