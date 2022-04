Zu einem Dachstuhlbrand in der Friedrichstraße in Worms ist die Feuerwehr am Gründonnerstag um 16.45 Uhr ausgerückt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Aufgrund der starken Raucheentwicklung sei die Tiefgarage der benachbarten Kaiserpassage gesperrt worden. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig zu umfahren.