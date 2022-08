Komplett verraucht und unbewohnbar ist eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in den Mannheimer B-Quadraten, nachdem dort gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen war. In der betroffenen Wohnung konnte die Feuerwehr zwar kein offenes Feuer mehr feststellen, die Wohnung war jedoch voller Rauch. Warum es zuvor wohl kurzzeitig zu einem Brand gekommen war, ist laut Polizei noch unklar. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches niemand in der Wohnung befand, gab es auch keine Verletzten. Es entstand Sachschaden am Gebäude von rund 15.000 Euro, an den Einrichtungsgegenständen etwa 10.000 Euro.