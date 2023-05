[Aktualisiert: Mittwoch, 6 Uhr] In der Weißenburger Straße in Landau auf Höhe der ehemaligen bft-Tankstelle hat am Dienstagabend eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr in den Sozialen Medien mitteilt, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Unter anderem war die Weißenburger Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Im Einsatz waren demnach die Feuerwehr Landau mit mehreren Einheiten, die Feuerwehr Herxheim, die Polizei, der Rettungsdienst, sowie die Schnelleinsatzgruppen mit den Namen Sanität und Betreuung sowie die Abschnittsleitung Gesundheit. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein.

Laut Polizei mussten alle Bewohner und die der umliegenden Häuser in Sicherheit gebracht werden. Eine Person sei leicht verletzt worden. Das Haus sei derzeit unbewohnbar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf eine Summe im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.