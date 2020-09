Mit einem lauten Knall ist nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 13.35 Uhr das Dachfenster eines BMW 440 ix-drive auf der B9 bei Speyer zerborsten. Die Ursache dafür ist unbekannt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war ein 35-jähriger Speyerer in seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als auf Höhe der Brücke Brucknerweg plötzlich die Scheibe zerbarst. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Weil das Ganze auf Höhe der Brücke passierte, sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Brückenkörper wahrgenommen haben, die mit dem Ereignis im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise an die Polizei Speyer, Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.