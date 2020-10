Im Wormser Stadtteil Weinsheim hat am Dienstagnachmittag eine Sporthalle gebrannt. Laut Polizei war die Feuerwehr um 16 Uhr alarmiert worden. Als die Wehrleute eintrafen, habe das Dach der Halle schon in Brand gestanden. Die Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf eine benachbarte Gaststätte übersprangen. Ein zweiter Brandherd in einem Abstellraum sei ebenfalls gelöscht worden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf eine sechsstellige Summe. Wegen der Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.