Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) will in der kommenden Karnevalssession nur mit Geimpften und Genesenen feiern. „Mit der Initiative wollen wir die Menschen auch dazu aufrufen, sich impfen zu lassen“, sagte CC-Sprecher Hans-Peter Suchand am Dienstag. Ein negativer Corona-Test werde voraussichtlich nicht ausreichen, um an den Veranstaltungen des CC in geschlossenen Räumen teilzunehmen. Welche Regeln für die Feierlichkeiten unter freiem Himmel gelten sollen, ist noch nicht entschieden.

Die aktuellen Planungen würden noch mit den Präsidenten der Karnevalsvereine und dem Vorstand abgesprochen, erklärte der Sprecher des Comitees: „Ich denke, dass die meisten Vereine auf unseren Vorschlag eingehen werden.“ Für Menschen, die nicht geimpft werden können, werde es Sonderregeln geben. Dann könne etwa ein negatives Testergebnis ausreichen, erklärte Suchand. Die genauen Details müssten aber noch abgestimmt werden.

Der Beginn der Session ist in Düsseldorf mit dem traditionellen Hoppeditz-Erwachen und dem Hoppeditz-Ball für den 11. November geplant. In der vergangenen Session wurde der Karneval wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt gefeiert.