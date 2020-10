Das dritte Jahr in Folge ist es in Rheinland-Pfalz so trocken gewesen, dass die Futtermittel für die Landwirte knapp werden. Die tierhaltenden Betriebe kämpften gegen den Futtermangel, sagte Herbert Netter, Sprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Es fehlt demnach an Grünfutter und Mais. „Durch die geringen Niederschläge gibt es auf Wiesen und Weiden nicht so viele Futtermittel wie eigentlich benötigt werden“, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. „Das beschäftigt uns nun schon längere Zeit.“

Steigende Produktionskosten

Den Landwirten bleiben in den Trockenjahren so nur wenige Möglichkeiten. Sie müssten Futter zukaufen, so stiegen aber die Produktionskosten, erklärte Köhr. Würden mehr Flächen zur Futtermittelherstellung genutzt oder weniger Tiere gehalten, führt das den Verbänden zufolge zu weniger Erlösen.

Das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium versucht seit Jahren, den Landwirten mit Ausnahmeregelungen unter die Arme zu greifen. So wurden Ende September wieder sogenannte ökologische Vorrangflächen zur Futternutzung freigegeben, die eigentlich der Erholung der Böden dienen und für Biodiversität sorgen sollen.