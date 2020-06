Die Bundesländer wollen Großveranstaltungen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verbieten. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Das beschlossen Bund und Länder am Mittwoch in Berlin.

In den Zeitraum des Verbots fällt damit auch ab sofort der Wurstmarkt in Bad Dürkheim und das Neustadter Weinlesefest. Das Speyerer Brezelfest (Juli) war schon seit längerem abgesagt. Bisher hatte das Verbot bis 31. August Bestand. In der Pfalz waren von dem Verbot bis Ende August bisher mehr als 300 Veranstaltungen betroffen.

Bisher ist nicht bekannt, ob die Wurstmarkt- und Weinlesefest-Verantwortlichen kleinere oder digitale Ersatz-Formate für Wurstmarkt und Weinlesefest in Erwägung ziehen. Wir berichten weiter.