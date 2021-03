Mit 23 Ja- und sieben Nein-Stimmen hat der Dürkheimer Stadtrat am Montagabend für den Neubau der Therme als Erweiterung des Salinariums gestimmt. Formell ging es um die Bestätigung des Finanzierungskonzepts sowie die Freigabe der Zuschüsse auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse. In einer ausführlichen Debatte verwiesen Kritiker unter anderem auf die Kostenrisiken beim Bau des 35-Millionen-Euro-Projekts, die Belastung der Stadtwerke, fehlendes Geld für Klimaschutzmaßnahmen und negative Effekte aufs Klima. Befürworter hoben vor allem die Bedeutung einer Therme für das Konzept der Gesundheitsstadt und die Förderung eines nachhaltigen Tourismus hervor. CDU und FWG-Fraktion stimmten geschlossen für das Projekt, die SPD war mit großer Mehrheit dafür. Grüne und FDP waren mehrheitlich dagegen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke, die Bauherren der Therme sind, soll am Dienstag die Aufträge entsprechend der Empfehlungen der Planer vergeben.