Das Riesenrad an der Dürkheimer Saline ist nun fast komplett: Alle 48 Gondeln hängen am Rad. Das teilte Sebastian Göbel auf Nachfrage am Mittwoch mit. Der Schausteller betreibt mit seinem Bruder Tobias das 70 Meter hohe Riesenrad „City Star“. Nun sei der Betrieb damit beschäftigt, den Eingangsbereich mit Aufgängen und Kassenhäuschen herzurichten.

Am Donnerstag soll der Stromanschluss vom Trafohäuschen an der alten Molkerei mit einer Traverse über die Gutleutstraße hin zum Gelände verlegt werden. Am Freitagvormittag werde das Fahrgeschäft von der Bauaufsicht abgenommen, damit es am Nachmittag, zunächst mit geladenen Ehrengästen, zu seiner Jungfernfahrt und Deutschlandpremiere starten kann. Der Technische Überwachungsverein (TÜV) wird den Stahlkoloss nicht noch einmal inspizieren, die Betriebserlaubnis wurde im letzten Jahr beim Hersteller erteilt und ist zwei Jahre gültig. Ab 18 Uhr stehen die Gondeln dann der Öffentlichkeit zur Verfügung.