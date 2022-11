Als „Weihnachtsmarkt von Dürkheimern für Dürkheimer“ eröffnete Bürgermeister Christoph Glogger am späten Freitagnachmittag den Dürkheimer Advent. Natürlich freue man sich auch über Gäste von auswärts. Doch lebe der Dürkheimer Advent vom Engagement der Vereine und Initiativen in der Stadt, betonte Glogger. Sowohl Dürkheimer als auch Gäste brachte die Bläserklasse der Pestalozzischule zur Eröffnung mit Musik in Weihnachtsstimmung.

Korrektur vom Limburg-Abt

Ehe der Bürgermeister sein Können als Feuerspucker zeigte, musste er sich noch eine kleine Korrektur vom Limburg-Abt, verkörpert von Rolf Jochum, ins Stammbuch schreiben lassen: Wenn der Dürkheimer Advent ein Weihnachtsmarkt wäre, dürfte er erst nach Weihnachten stattfinden. Weil er das aber nicht ist, wird an den Adventswochenenden von Römerplatz bis zu oberem Kurpark gefeiert.