Nach zwei Wochenenden mit einem 2G-Konzept wird der Dürkheimer Advent nicht fortgeführt. Das hat die Stadtverwaltung am frühen Montagabend mitgeteilt. „Die Infektionslage und die Situation in den Krankenhäusern fordern unsere Solidarität und ein gemeinsames Zeichen, dass in den nächsten Wochen alle vermeidbaren Kontakte reduziert werden müssen“, wird Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

„Unser Konzept hat gut funktioniert und die Menschen haben es angenommen“, stellt der zuständige Beigeordnete Karl Brust (SPD) fest. „Und natürlich hätten wir den Weihnachtsmarkt schon den Schaustellern zu Liebe gerne weitergeführt.“

Signal für Krankenhauspersonal

Die Situation in den Krankenhäusern der Region sei aber angespannt, betont Glogger. Ärzte und Pflegepersonal arbeiteten schon längst am Anschlag. Insbesondere für das Krankenhauspersonal solle mit der Weihnachtsmarkt-Entscheidung ein Signal gesetzt werden.

„Natürlich hoffen alle gemeinsam, dass wir im nächsten Jahr unsere Veranstaltungen wieder feiern können. Das wird aber nur gelingen, wenn sich möglichst viele Menschen impfen und boostern lassen“, betont das Stadtoberhaupt. „Das ist unsere einzige Chance, aus dieser Corona-Dauerschleife heraus zu kommen.“