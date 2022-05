CDU und Grüne Gewinner der NRW-Landtagswahl

Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Ihr bisheriger Koalitionspartner FDP erlitt hingegen schwere Verluste, sie musste nach den Hochrechnungen am Sonntagabend sogar um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Zum Artikel

Ludwigshafener Polizeipräsident zu Gewalt bei Einsätzen und Hasskommentaren

Nach zwei Todesfällen bei Einsätzen in Mannheim wird heftig über die Polizei diskutiert. Der Ludwigshafener Polizeipräsident Georg Litz rät bei aller Tragik zur Sachlichkeit. Zum Artikel

Wenig Hoffnung auf ruhige Motorrad-Saison

Die Einwohner von Dörfern an beliebten Motorrad-Strecken leiden in der warmen Jahreszeit oft am Lärm, der vom Hobby der Motorradfahrenden ausgeht. Zu Beginn der Saison schwankt man zwischen Resignation und dem Blick auf wirtschaftliche Vorteile des Motorrad-Tourismus. Zum Artikel

Dönerpreise steigen in der Pfalz

Sechs Euro für einen Döner: Auch in der Pfalz wird die Teigtasche mit Soße, Salat und Fleisch teuer. Erste Läden haben ihre Preise schon angehoben, andere bereiten die Änderung gerade vor. So mancher Dönerproduzent steht mit dem Rücken zur Wand, etliche zahlen beim Verkauf derzeit drauf. Zum Artikel

„Zwölf Punkte“ für das Comedy-Festival

Das Comedy-Festival, das der Südwestrundfunk seit 2016 in Bad Dürkheim mit einem Jahr Coronapause veranstaltet, war wieder Treffpunkt für viele Comedy-Freunde. Von Freitag bis Sonntag brachten über 20 Comedians die Zuschauer bei Live-Auftritten im Kurpark Ost zum Lachen. Zum Artikel

A61 nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Auto und einem Wohnmobil auf Höhe des Parkplatzes Auf dem Hirschen bei Frankenthal war die A61 in Fahrtrichtung Süden am Sonntagnachmittag für Bergungs- und Aufräumarbeiten etwa eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Zum Artikel

Saatkrähen: Steckt hinter der Baumwahl ein System?

Sie ist definitiv kein Lieblingsvogel in Landau: die Saatkrähe. Zu viel Geschrei, zu viel Dreck. Und dann gibt“s auch noch reichlich von dieser Art. 912 besetzte Nester sind es laut dem Biologen Peter Keller in diesem Jahr. Eine Plage, schimpfen viele Bürger und wollen das Tier loswerden. Zum Artikel

Wieso das Fördergeld für Sirenen nicht reicht: Ein Pfälzer Beispiel

Die von Bund und Land bereitgestellten acht Millionen Euro für den Ausbau des Sirenensystems in Rheinland-Pfalz reichen nach Ansicht des Landkreistages bei Weitem nicht aus, das hat dessen Direktor gesagt. Was eine Warnnetz-Modernisierung wirklich kostet, zeigt ein Pfälzer Beispiel. Zum Artikel