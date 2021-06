Dänemark steht als erste Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale am Samstag mit 4:0 (0:0) gegen Wales durch. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6) trafen in Amsterdam für die Dänen, die in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Baku auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Tschechien treffen.

„Wir spielen in Christian Eriksens alter Heimat und wir werden alles geben“, hatte Hjulmand vor dem Spiel angekündigt. Eriksen war 2008 als damals 16-Jähriger zu Ajax Amsterdam gewechselt und startete dort seine großartige Karriere. Im Auftaktspiel der Dänen bei dieser EM war der Kapitän vor zwei Wochen zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen.

Die Waliser schickten Genesungswünsche an den 29-Jährigen, indem sie auf dem Rasen ein gerahmtes Trikot mit der Nummer 10 des Gegners zeigten. Für das Team um Stürmerstar Gareth Bale endete die EM-Reise mit Frust. Von einem Coup wie dem Halbfinaleinzug 2016 waren die Waliser diesmal weit entfernt. Kurz vor Schluss sah der in der 60. Minute eingewechselte Harry Wilson wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (90.).