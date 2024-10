Einbrüche in Wohnhäuser, Überfälle auf der Straße oder Betrügereien am Telefon – Kriminalität kennt viele Formen und Tatorte. Einer davon: das Internet. Cybercrime nimmt stark zu. Im rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt (LKA) beschäftigen sich Spezialisten mit diesem Phänomen. Die Methoden, mit denen Kriminelle im virtuellen Raum versuchen, Daten und in letzter Konsequenz das Geld unbekümmerter Internetnutzer zu ergaunern, sind extrem vielfältig: „Quishing“ heißt eine Masche, bei der QR-Codes potenzielle Betrugsopfer auf eine Internetseite locken, um Passwörter und persönliche Infos abzugreifen („Phishing“). Für Nutzer ist es laut LKA relativ leicht, sich vor Betrügereien zu schützen.

