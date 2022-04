Unternehmen in der Region sind nach Erkenntnissen der IHK Pfalz derzeit vermehrt Angriffen aus dem Internet ausgesetzt. Der Krieg in der Ukraine habe die Gefährdungslage zuletzt noch einmal verschärft, so die Industrie- und Handelskammer. Dabei werde auch die Spendenbereitschaft der Firmen ausgenutzt.

Mehr zum Thema lesen Sie hier