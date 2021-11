Etwas mehr als ein Jahr hat das Culinarium in Bad Bergzabern leer gestanden. Die Gaststätte in der südpfälzischen Kurstadt feiert am 1. Dezember Wiedereröffnung. Der Pächter ist in der Region wegen eines anderen Lokals bekannt. Hinter dem Herd wird ein Sternekoch stehen, der bereits für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gekocht hat.