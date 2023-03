Der Deutsche Fahrrad-Marktführer Cube hat mit einer eigenen Filiale seinen Weg nach Landau gefunden. Im ehemaligen Real-Getränkemarkt in der Dammmühlstraße hat der Fahrradhändler Multicycle einen Store eröffnet. Auf 750 Quadratmetern bietet der Händler vom Kinderrad bis zum High-End-E-Mountainbike das komplette Portfolio von Cube. Es ist die 35. Filiale in Deutschland und die vierte in Rheinland-Pfalz.

